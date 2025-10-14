۴۸ بسته هروئین پودری از معده یک تبعه افغانستانی هنگام ورود به مرز دوغارون تایباد، کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: مرزبانان مستقر در پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور معبر دوغارون، این میزان مواد افیونی را هنگام بازرسی مسافران در بخش ورود، کشف کردند.

سرهنگ محمد محمودی افزود: متهم دستگیر شده ۵۵۰ گرم مواد مخدر صنعتی را بلعیده بود.

وی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: نیرو‌های مرزبانی با تلاش شبانه‌روزی از ورود هرگونه مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری می‌کنند.