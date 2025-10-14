کشف هروئین بلعی از یک تبعه افغانستانی در مرز دوغارون تایباد
۴۸ بسته هروئین پودری از معده یک تبعه افغانستانی هنگام ورود به مرز دوغارون تایباد، کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: مرزبانان مستقر در پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور معبر دوغارون، این میزان مواد افیونی را هنگام بازرسی مسافران در بخش ورود، کشف کردند.
سرهنگ محمد محمودی افزود: متهم دستگیر شده ۵۵۰ گرم مواد مخدر صنعتی را بلعیده بود.
وی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: نیروهای مرزبانی با تلاش شبانهروزی از ورود هرگونه مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری میکنند.