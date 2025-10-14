پخش زنده
همتیان گفت: دو قطعه زمین ۶۰ و ۷ هکتاری در دهدشت برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در حال آماده سازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کهگیلویه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان این شهرستان با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ نفر واجد شرایط در شهرستان کهگیلویه متقاضی دریافت زمین در قالب طرح جوانی جمعیت هستند، گفت: کسانی که فرزند سوم آنها از ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده و یا دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال باشند میتواند از مزایای طرح جوانی جمعیت بهرهمند شود.
روحالله همتیان با اشاره به اقدامات اداره راه و شهرسازی در بحث جوانی جمعیت، افزود: مطابق مصوبه جلسات قبل افرادی که دارای سه فرزند از ۲۴ آبانماه سال ۱۴۰۰ به بعد یا ۴ فرزند زیر ۲۰ سال باشند در اولویت منازل سازمانی در این شهرستان هستند و افرادی که چنین شرایطی دارند میتوانند ۲ برابر سایرین در منازل سازمانی ساکن شوند.
همتیان با اشاره به زمینهای طرح جوانی جمعیت در این شهرستان، اضافه کرد: یک هکتار زمین جنب اداره راه و شهرسازی شهرستان آماده شده و در حال آمادهسازی صدور اسناد تکبرگ است و اولویت واگذاری زمین در این یک هکتار با خانوادههای دارای چندقلو است.
وی از آماده کردن مقدمات تهیه دو باب زمین ۶۰ هکتاری و ۷ هکتاری برای متقاضیان واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهر دهدشت خبر داد و گفت: برای اجرای طرح جوانی جمعیت در شهر دیشموک پیمانکار انتخاب شده و در همین هفته این طرح اجرا میشود و این در حالی است که در شهر قلعهرئیسی هیچ زمینی برای اجرای طرح جوانی جمعیت وجود ندارد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه نیز در این نشست گفت: کمیته امداد دهدشت در بحث ازدواج از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۰۳ فقره جهیزیه با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان به نوعروسان تهیه و اهدا کرده است.
سید عبدالخالق آرامشدوست از انغقاد قرار داد کمیته امداد با دیجی کالا خبر داد و افزود: بر اسا این قرار داد زوجهای جوان تحت پوشش این نهاد حمایتی میتوانند اقلام جهیزیه خود را از طریق سایت دیجی کالا انتخاب کنند.
آرامشدوست ادامه داد: در سنوات گذشته جوانان تحت پوشش کمیته امداد پس از اردواج، از تحت پوشش خارج میشدند، اما اکنون زوجهای جوان تا یکسال پس از ازدواج از خدمات و مستمری کمیته امداد بهرهمند هستند.
دبیر قرارگاه آبادانی و محرومیتزدایی سپاه شهرستان کهگیلویه هم در این جلسه گفت: از ابتدای امسال تاکنون به همت قرارگاه آبادانی و محرومیتزدایی سپاه شهرستان تعداد ۳۰۰ سری فقره جهیزیه به زوجهای جوان در شهرستان کهگیلویه اهدا شد که از این تعداد، ۱۰۶ فقره از با همکاری و کمک کمیته امداد تهیه شد.
سرگرد سید زریر افسر با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۴۰۰ فقره پرونده متقاضی جهیزیه در قرارگاه آبادانی و محرومیتزدایی سپاه شهرستان کهگیلویه برای اهدای جهیزیه وجود دارد افزود: این جهیزیهها علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، به افرادی که دهکبندی آنها یک تا چهار است نیز اهدا میشود.
افسر یکی دیگر از خدمات قرارگاه آبادانی و محرومیتزدایی به جامعه هدف را پرداخت تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کهگیلویه نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته با تهیه جهیزیه و برگزاری جشن وصال در روز عیدسعید غدیر خم در شهر دهدشت ۱۰ زوج جوان این شهرستان راهی خانه بخت شدند.
رحمان اندیک با بیان اینکه موضوع ضمانت بانکی یکی ازدغ دغهها و مشکلات جوانان برای دریافت وامهای ازدواج در شهرستان کهگیلویه است، افزود: مطابق قانون برای دریافت هر فقره وام ازدواج یک ضامن نیاز است، اما بانکهای شهرستان برای هر فقره وام ازدواج، بیش از یک ضامن درخواست میکنند که ضروری است این مشکل از سوی فرمانداری پیگیری و رفع شود.