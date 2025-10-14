اهدای اعضای بدن زندهیاد محمدرضا سالاریفر، مرد ۶۱ ساله، و همچنین اهدای اعضای سجاد حیاوی، دانشآموز چهارم ابتدایی، امید دوباره را به چند بیمار نیازمند بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در یک ماه اخیر، شهرستان محلات شاهد دو مورد اهدای عضو بسیار تأثیرگذار بود که نمونهای برجسته از ایثار و بخشش در جامعه به شمار میرود..
محمدرضا سالاریفر، مرد ۶۱ ساله اهل نیموری شهرستان محلات، با اهدای کبد، کلیهها و نسوج خود، به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید. زندهیاد سالاریفر در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک بستری شد و تحت مراقبتهای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی قرار گرفت. با تأیید تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرگ مغزی این بیمار محرز شد و با پیگیریهای تیم پیوند اعضا و تصمیم ایثارگرانه خانواده وی، مقدمات انتقال برای اهدای عضو فراهم شد. بر اساس این گزارش، پیکر زندهیاد شامگاه همان روز به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران منتقل و در تاریخ ۳۰ شهریورماه تحت عمل جراحی قرار گرفت و با اهدای کبد، کلیهها و نسوج خود، زندگی دوباره را به چند بیمار نیازمند هدیه داد.
پیش تر نیز اعضای بدن سجاد حیاوی دانشآموز کلاس چهارم دبستان حاج روح الله کاظمیان روستای نخجیروان شهرستان محلات که روز هفتم مهرماه در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند عضو، اهدا شد.