معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اعلام کرد: هیئت اقتصادی استان به همراه استاندار ماه گذشته به کشور چین سفر کرد که در نتیجه آن ۱۸ همت سرمایه‌گذاری برای صنایع شیمیایی لرستان محقق شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در تشریح سفر استاندار و هیئت همراه به کشور چین افزود: این سفر با هدف جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد و آغاز عملیات اجرایی پنج واحد صنعتی اسید فسفریک خوراکی، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، کود فسفات و کلات آهن صورت گرفت.

امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: شرکت کشت و صنعت ماهور دشت یافته که پیش از این در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای، دامی و باغی فعالیت داشت، به منظور بهره گیری از زیرساخت و ظرفیت‌های موجود مرکز استان، ایده راه اندازی اولین شهرک صنعتی خصوصی غیردولتی با سرمایه گذاری خارجی را جهت تبدیل شهرک تخصصی تولید انواع کود‌های شیمیایی در لرستان عملیاتی نمود.

وی با بیان اینکه هم اکنون این مجموعه در مراحل نهایی اخذ مجور منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد قرار دارد تصریح کرد: در این راستا مجوز پنج کارخانه در داخل این شهرک «به مساحت ۶۶۶ هکتار» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و اولین طرح صنعتی در زمینه اسید فسفریک دهه فجر سال ۱۴۰۳ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار کلنگ زنی شد.

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، پس از گذشت هشت ماه، این مجموعه دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و عملیات اجرایی واحد دوم در زمینه اسید نیتریک کشاورزی، واحد سوم در زمینه کود کلات آهن، واحد چهارم در زمینه نیترات کلسیم گرانوله و واحد پنجم سوپر فسفات تریپل آغاز و مجوز‌های لازم صادر شده است.

امیدی شاه آباد ادامه داد: همین امر ضرروت تامین زنجیره ارزش، همکاری مشترک با کشور چین و سرمایه گذاری خارجی در این بخش را ضروری کرد.

وی افزود: در این راستا تیم اقتصادی استان با هدف توسعه همکاری‌های صنعتی، بازدید ازفناوری‌های نوین، جذب سرمایه گذاران خارجی، آشنایی با زنجیره‌های تولید و ارزش و ارزیابی فنی، زیست محیطی و مدیریتی خطوط تولید، آشنایی با طراحی، تجهیزات، سیستم‌های کنترل، ایمنی و بهره وری با دعوت سرمایه گذاران خارجی، به کشور چین سفر کرد.

وی تصریح کرد: بازدید از ۲ کارخانه در زمینه اسید نیتریک کشاورزی، اسید سولفوریک، سازندگان ماشین آلات و تجهیزات طرح‌های مدنظر در استان و محصولات تولیدی زیر مجموعه کارخانجات درحال احداث که غالباً از خارج کشور تأمین می‌گردند صورت گرفت و زمینه همکاری مشترک و حضور سرمایه گذاران خارجی در استان فراهم شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های این سفر با توجه به بازدید‌های بعمل آمده از کارخانجات مربوطه در کشور چین پیگیری برای ایجاد زنجیره تأمین کود‌های کشاورزی در دو دسته صنایع پایین دستی حاصل از اسید نیتریک کشاورزی شامل نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و نیترات منیزیم است.

امیدی شاه آباد گفت: همچنین پیگیری برای ایجاد زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی نیز اسید فسفریک خوراکی، زنجیره‌های کود‌های تخصصی کشاورزی شامل کود‌های مایع فسفره، کود‌های هیدرو پونیک، کود‌های محلول پاشی، در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی و همچنین خوراک دام و طیور به عمل آمد.

وی تأکید کرد: در این راستا مجوز‌های بی نام تمامی مراحل این ۲ زنجیره تولید را توسط دستگاه‌های استان صادر می‌شود تا سرمایه گذاری زنجیره‌های پایین دست تسهیل شود.

وی افزود: همچنین در این سفر در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین، موضوعات مهمی در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهره گیری از فاینانس برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی مطرح و مقرر شد در گام اول، طرح توجیهی یک طرح عمرانی و یک طرح اقتصادی در این زمینه تهیه و ارسال شود تا اقدامات بعدی برای تأمین مالی صورت گیرد.

امیدی شاه آباد ادامه داد: این واحد‌ها علاوه بر تامین نیاز‌های کشور و ایجاد درآمد ارزی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال بیش از ۸۰۰ نفر را فراهم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: طی بازدید‌های صورت گرفته با واحد‌های فعال در این حوزه، بستر‌های لازم برای انتقال فناوری، طراحی و تولید محصول نهایی عملیاتی و چرخه اقتصاد در این حوزه فعال می‌شود.