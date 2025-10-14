در نشست مدیرعامل شرکت توانیر با ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی، تامین تجهیزات برق ۲ مجتمع آب‌رسانی روستایی در قزوین و برق‌رسانی به مناطق محروم روستایی در استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دیدار‌های جداگانه مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی مهرماه جاری، تامین تجهیزات برق ۲ مجتمع آب‌رسانی به روستا‌های تاکستان استان قزوین و تامین برق مناطق محروم روستایی در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

این نشست‌ها به طور دوجانبه و با حضور حسین محمدزاده نماینده درگز استان خراسان رضوی پیرامون شبکه‌های توزیع برق روستا‌های درگز، ریشخوار، کاهو و دولت آباد و شهین جهانگیری نماینده ارومیه استان آذربایجان غربی پیرامون تامین ۲ دستگاه خودرو بالابر شبکه توزیع برق و ساماندهی روشنایی معابر مناطق محروم و مرزی، در توانیر برگزار شد.

همچنین در مهر امسال عباس بیگدلی نماینده تاکستان استان قزوین و عضو کمیسیون اقتصادی پیرامون تامین تجهیزات مدیریت مصرف برق ۲ مجتمع آب رسانی به ۱۳ روستای تاکستان و تامین خودرو بالابر شبکه توزیع برق، رضا جباری نماینده مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا استان خوزستان پیرامون نیاز‌های شبکه توزیع برق روستایی و شهری و حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار چهارمحال و بختیاری پیرامون موارد مرتبط با شبکه برق شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار و روستا‌های تابعه به طور جداگانه با مدیرعامل توانیر دیدار داشتند.