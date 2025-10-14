پخش زنده
سرانه تخت بیمارستانی در مهاباد به ۱.۵ تخت به ازای هر هزار نفر رسیده که کمتر از میزان استاندارد ۱.۸ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی مهاباد گفت: سرانه تختهای بیمارستانی این شهرستان که به عنوان مرکز درمانی مهم جنوب استان آذربایجانغربی شناخته میشود، کمتر از میزان استاندارد است.
توفقی جانه تصریح کرد: در حال حاضر، تعداد تختهای بیمارستانی در مهاباد به ازای هر هزار نفر جمعیت، حدود ۱.۵ تخت است، در صورتی که استانداردهای تعریفشده این رقم را ۱.۸ تخت تعیین کردهاند.
وی افزود: این کمبود در حالی است که بیمارستان امام خمینی پذیرای بیماران شهرهای پیرامون همچون سردشت، پیرانشهر و اشنویه نیز هست و فشار زیادی روی امکانات درمانی شهرستان وارد میشود.
جانه در ادامه خبر داد: دو طرح بزرگ بیمارستانی شامل ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و بیمارستان ۹۶ تختخوابی تامین اجتماعی در دست اجراست که با تکمیل آنها، ظرفیت تختهای بیمارستانی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از پیشرفت چند طرح توسعهای در این مرکز درمانی خبر داد که شامل ایجاد بخش مراقبتهای ویژه و بازسازی بخشهای داخلی بیمارستان میشود و انتظار میرود سطح خدمات و رفاه بیماران بهبود یابد.
مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی از نصب دستگاه اسکن قلب خبر داد و گفت با راهاندازی این دستگاه، امکان انجام عمل جراحی قلب برای نخستین بار در این بیمارستان فراهم خواهد شد.
وی به آمار خدمات نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این مدت، بیش از ۳۴ هزار مراجعه به بخش اورژانس صورت گرفته و حدود ۱۰ هزار بیمار بستری شدهاند. همچنین بیش از سه هزار عمل جراحی در رشتههای مختلف انجام شده است.
وی در ادامه گفت: درمانگاههای عمومی و تخصصی بیمارستان نیز به بیش از ۸۶ هزار مراجعهکننده خدمات ارائه کردهاند که بیش از ۷۳ هزار مورد ویزیت توسط پزشکان عمومی و بیش از ۱۸ هزار مورد توسط متخصصان بوده است.
مدیر بیمارستان همچنین به خدمات پاراکلینیکی اشاره کرد و افزود: امسال بیش از ۱۱ هزار نفر از خدمات سیتیاسکن، بیش از ۶ هزار نفر از خدمات دیالیز، بیش از ۲۲ هزار نفر از خدمات رادیولوژی و بیش از ۵۸ هزار نفر نیز از خدمات آزمایشگاهی بهرهمند شدهاند.