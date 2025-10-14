پخش زنده
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی آذربایجانغربی با محوریت شهدای شاخص، شهید روحانی علیرضا ولیزاده و شهید کمال قاسمی در شاهیندژ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره شهدای روحانیت همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) شاهیندژ با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدای روحانی انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد آنها در جامعه روحانیت و بین مردم برگزار میشود.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب، روحانیون، خانواده معظم شهدا و مسئولان برگزار میشود، بر نقش بیبدیل روحانیت در دوران دفاع مقدس و دفاع از ارزشهای اسلامی تأکید و برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی، قرائت وصایای شهدا، پخش کلیپ، سخنرانی و مداحی از جمله بخشهای پیشبینیشده در این یادواره معنوی و تأثیرگذار است.
این یادواره شهدا به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهیندژ، دفتر امام جمعه شاهیندژ و کشاورز، و با همکاری حوزه علمیه امام محمدباقر (ع) برگزار میشود.