امیر بیات، معلم جوان و هنرمند شازندی، با تلفیق هنر نقاشی و آموزش در مدرسه شهید رجایی شهر مهاجران شهرستان شازند، روح تازه‌ای به کلاس درس بخشیده و با طرح «لباس آرزوها»، انگیزه و امید را در دل دانش‌آموزان ابتدایی زنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛امیر بیات، معلم دهه‌هشتادی متولد ۱۱ تیر ۱۳۸۰ و ورودی سال ۱۳۹۸ دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اراک، چهار سالی است که در عرصه آموزش ابتدایی فعالیت دارد. او ابتدا یک سال در اراک تدریس کرده و سه سال اخیر را در مدرسه شهید رجایی شهر مهاجران سپری کرده است.

این معلم خوش‌ذوق و خلاق، با بهره‌گیری از هنر نقاشی در فرآیند آموزش، فضای کلاس را از یکنواختی خارج کرده و به آن رنگ و بوی تازه‌ای بخشیده است. طرح ابتکاری او با عنوان «لباس آرزوها» که در آن، دانش‌آموزان در لباس شغل آینده‌شان نقاشی می‌شوند، شور و اشتیاق خاصی در میان کودکان ایجاد کرده است.