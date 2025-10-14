پخش زنده
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بر لزوم ارتفاع سلامت روان جامعه با بهرهگیری از خدمات روانشناسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار رجبی در نشست صمیمی با مشاوران و روانشناسان به مناسبت هفتهی سلامت و روان افزود: توسعه همه جانبی یک جامعه نیازمند نیروی انسانی سالم است و این امر با تامین زیرساختهای لازم برای تامین سلامت جسمی و روانی محقق گردد.
وی گفت:باید با کار رسانهای و فرهنگی جایگاه علمی روانشناسی و خدمات روانشناسان تبیین شود و بسترهای لازم برای بهرهمندی همه قشرهای جانبی از این خدمات فراهم گردد.
فرمانده سپاه شهدای استان در ادامه با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بروز مشکلات روحی و روانی گفت: مراکز و امکانات روانشناسی سپاه شهدا محدود به کارکنان این مجموعه نباشد و به همه سطوح و اقشار محلات تسری یابد.
سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات و اثرات مخرب فضای مجازی بر لزوم افزایش سواد رسانهای در بین کلیه اقشار جامعه تاکید کرد.
در این مراسم ارائه نظرات و دیدگاههای حاضران و تجلیل از مشاوران مراکز و دفاتر شمیم خانواده سپاه شهدا و مسئولان بهداشت و روان ردههای سپاه شهدای استان از دیگر بخشهای این نشست بود.