برنامههای «روستا دوستا»، «عصر صبا»، «دنگ و فنگ»، «مستند فرهنگ»، «لمس زندگی»، «روشنا» و «صبح به وقت فرهنگ» و «کتاب فرهنگ»، از شبکههای رادیویی صبا و فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روستا دوستا»، در ادامه پویش «ایران جان، فارس ایران»، این هفته با معرفی روستای بیشه دو شاخ از توابع شهرستان خرامه، شنوندگان را به سفری شنیدنی به دل طبیعت بکر و فرهنگ غنی این منطقه دعوت میکند.
بیشه دو شاخ روستایی با مناظر طبیعی چشمنواز و آب و هوای مطبوع است که در شهرستان خرامه واقع شده است. این روستا در کنار زیباییهای طبیعی خود، دارای باغهای سرسبز و چشمههای طبیعی است که فضای دلانگیزی برای گردشگران فراهم میآورد. همچنین، مردمان مهماننواز بیشه دو شاخ با حفظ آداب و رسوم بومی، فرهنگ غنی و اصیل این منطقه را زنده نگه داشتهاند.
از جمله ویژگیهای شاخص این روستا میتوان به ترکیب بکر طبیعت و فرهنگ محلی اشاره کرد که در کنار هم تجربهای متفاوت و جذاب برای علاقهمندان به گردشگری روستایی فراهم میکند.
در برنامه امروز، شنوندگان روایتهایی از زندگی روزمره مردم بیشه دو شاخ، آداب و رسوم محلی و تلاشهای آنها برای حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری پایدار خواهند شنید.
برنامه «روستا دوستا»، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و اجرای مهدی پُر از رادیو صبا پخش میشود.
در روز جهانی استاندارد، برنامه «عصر صبا» شنوندگان را به سفری فکری درباره مفهوم استانداردهای زندگی دعوت میکند، نگاهی به معیارها و اصولی که کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را شکل میدهند و به ما کمک میکنند در مسیر رشد و بهبود زندگی گام برداریم.
این برنامه همزمان با روز جهانی استاندارد، با موضوعی ویژه به بررسی استانداردهای زندگی میپردازد و مخاطبان را به تأمل درباره معیارهایی که در زندگی شخصی و جمعی اهمیت دارند، فرا میخواند.
در این قسمت از برنامه پرسشهایی درباره شاخصهای کیفیت زندگی مطرح میشود: «استانداردهای زندگی شما چیست؟» و «چگونه میتوانیم زندگی بهتری بسازیم؟» این سوالات فرصتی است برای شنوندگان تا درباره ارزشها، انتظارات و تجربیات خود در زمینه زندگی سالم، موفق و باکیفیت گفتوگو کنند و دیدگاههایشان را به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا» با استفاده از گفتوگوهای کارشناسی، بخشهای نمایشی و گفتوگو با مخاطبان، به موضوعاتی، چون اهمیت رعایت استانداردهای سلامت جسم و روان، تعادل کار و زندگی، روابط اجتماعی و محیط زیست میپردازد و نقش آنها را در ارتقای کیفیت زندگی برجسته میکند.
این برنامه در فضایی گرم و آموزشی، پیام اهمیت داشتن استانداردهای صحیح و پایدار در زندگی را به شنوندگان منتقل و آنها را به بازنگری در سبک زندگی و تلاش برای بهتر شدن تشویق می کند.
برنامه «عصر صبا»، امروز ساعت ۱۷:۰۰ به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی و اجرای شیوا رضاییزاده از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه طنز «دنگ و فنگ»، چهارشنبه ۲۳ مهر، با موضوع اهمیت نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده، به بررسی نقش این سرمایه ارزشمند در رونق کسبوکار و توسعه اقتصادی میپردازد و تلاش میکند این موضوع را به شکلی ساده و جذاب برای مخاطبان بازگو کند.
برنامه «دنگ و فنگ» در این قسمت با نگاهی طنزآمیز و صمیمی، اهمیت حضور نیروهای متخصص و تحصیلکرده در بازار کار و تأثیر مستقیم آنها در پیشرفت صنایع و خدمات را بررسی میکند. نیروی انسانی متخصص با داشتن دانش، مهارتهای فنی و توانمندیهای حرفهای، کلید اصلی افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات و خدمات است و نقش مهمی در ایجاد نوآوری، ارتقای رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری ایفا میکند.
در این قسمت، موضوعاتی، چون چالشهای نیروی انسانی در جذب، کمبود آموزشهای کاربردی، نیاز بازار به تخصصهای بهروز و اثرات مثبت نیروی ماهر در افزایش بهرهوری و رونق کسبوکار مطرح میشود. «دنگ و فنگ» با فضایی شاد و جذاب، مخاطبان را به تأمل درباره ارزش نیروی انسانی متخصص و نقش آن در آینده بهتر اقتصاد کشور دعوت میکند.
این برنامه با بهرهگیری از تیم نویسندگی خلاق و بازیگران حرفهای، تلاش میکند مسائل مهم حوزه نیروی انسانی و اقتصاد را با خلاقیت و طنزی دلنشین به مخاطبان ارائه دهد و آگاهیبخشی نسبت به موضوعات تخصصی را تسهیل کند.
برنامه «دنگ و فنگ»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ به تهیهکنندگی محمد حسین خسروجردی و با بازیگری مهدی مجنونی و مونا قنادهای و نویسندگی کیاوش کمالی فر از رادیو صبا پخش میشود.
رادیو فرهنگ در آستانه روز جهانی عصای سفید در برنامههای «مستند فرهنگ»، «لمس زندگی»، «روشنا» و «صبح به وقت فرهنگ»، شنوندگان خود را به تأملی در جهان نابینایان و سازوکار حضور اجتماعی و فرهنگی آنان فرا میخواند.
«مستند فرهنگ» سهشنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۱ از گروه تولید و تأمین پخش میشود و با مروری بر تاریخچهٔ نامگذاری روز جهانی عصای سفید، به بررسی چالشها و موفقیتهای نابینایان در عرصههای آموزشی، هنری و اجتماعی میپردازد. در این مستند، نقش فناوریهای نوین، از جمله نرمافزارهای صفحهخوان و نمایشگرهای بریل، در توانمندسازی و استقلال نابینایان بررسی میشود. این برنامه، روایتی شنیدنی از تجربهٔ زیستن با واژههای لمس و صدا را پیش روی مخاطب قرار میدهد و بامداد روز بعد ساعت ۲ بازپخش میشود.
همچنین چهارشنبه ۲۳ مهر، برنامهٔ صبحگاهی «صبح به وقت فرهنگ»، گروه جامعه و کتاب از ساعت ۶:۳۰ صبح در بخشهای ویژهای با مشارکت کارشناسان اجتماعی و فرهنگی و در بخش تعاملی به بررسی ابعاد آموزشی و شهروندی موضوع عصای سفید میپردازد و با نگاهی امیدبخش، شنوندگان را با تواناییها و دستاوردهای نابینایان آشنا میسازد.
در ادامه، ویژهبرنامه «لمس زندگی»، با عنوانی برگرفته از درک جهان از طریق حس لامسه، به گفتوگو با امید هاشمی، پژوهشگر فناوریهای کمکی، و ارغوان هستی، نوازنده و موسیقیدان نابینا اختصاص دارد. محور گفتوگوها نقش فناوری در زیست روزمره نابینایان، ارتقای دسترسپذیری در ایران و بازنمایی صحیح این قشر در رسانههاست.
همچنین ویژهبرنامه «روشنا» از گروه تولید و تأمین، ساعت ۱۸ پخش میشود. این برنامه با محور معرفی سبک زندگی و روایتهای واقعی نابینایان، نقش خانواده و جامعه در شکلگیری فضای حمایتی و مؤثر برای حضور آنان را بررسی میکند.
رادیو فرهنگ با پخش این مجموعه برنامهها، در روز جهانی عصای سفید تلاش دارد تا ضمن گرامیداشت این روز، بر فرهنگ همدلی، شناخت و سازوکارهای حضور برابر نابینایان در جامعه تأکید کند و آگاهی عمومی نسبت به جامعه نابینایان را افزایش داده و سازوکارهای فرهنگی حضور برابر آنان در جامعه را برجسته کند.
رادیو فرهنگ روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز وای ام۵۸۵ کیلوهرتز پخش می شود.
برنامهی «کتاب فرهنگ»، از گروه تاریخ و اندیشهی رادیو فرهنگ، سهشنبه ۲۲ مهر با محوریت طنز و نگاهی به ظرافتها و شیرینیهای سعدی در باب هفتم گلستان پخش میشود.
این برنامه با طراحی محتوایی متنوع و مشارکت مستقیم مخاطبان، تلاش دارد تا طنز را از سطح خنده صرف فراتر برده و به ابزاری برای اندیشه، تأمل و درک عمیقتر از ادبیات فارسی تبدیل کند. در این ویژهبرنامه، مجریـکارشناس مهدی فرجاللهی با طرح مصرع طنزآمیز از ضربالمثلهای فارسی ـ «جوجه را اول پاییز اگر بشماریم...» ـ از شنوندگان دعوت میکند با خلاقیت خود، مصرع دوم را با بیانی شیرین و طنزآمیز تکمیل کرده و ارسال کنند.
در بخش گفتوگو، استاد اکبر کتابدار دربارهی طنز سعدی در گلستان، نوع کلام و حکمت شوخطبعانهی او در روایتهای کوتاه سخن میگوید.
همچنین بخشهای متنوعی همچون «جرآید» با مرور تازهترین خبرهای طنز و کارگاههای ادبی)، گزیده آثار هنرجویان کارگاه کاریکلماتور»، حکمتها و حکایتها» با محوریت حکایتخوانی در کلاس و «میکروفون داغ» در گفتوگو با استاد اکبر اکسیر دربارهی کتاب «خندیدن به افق محلی» و هنچنین تازهترین رویدادهای طنز کشور و «استاد تضمین گلخار» پخش میشود.
فاطمه ترساتهیهکننده و نویسنده برنامه است، فاطمه حقیقتناصری گویندگی را بر عهده دارد، مژگان پارساسحسینی هماهنگی را انجام میدهد و ارسلان جولایی در قالب بخش نمایشی، صداپیشگی چند تیپ طنز را برعهده دارد.
برنامه «کتاب فرهنگ» با شعار «طنز در مسیر خرد و فرهنگ»، هر سهشنبه ساعت ۲۰، روی موج افام ۱۰۶ مگاهرتز وایام ۵۸۵ کیلوهرتز پخش میشود.