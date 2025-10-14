نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت گذاری جدید خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم بین ۲۷ تا ۲۹ و ۵۰۰ هزار تومان بر اساس کیفیت در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امانزاده گفت: ترکیبات موجود در گندم استان گلستان این محصول را در رده با کیفیت‌ترین گندم کشور قرار داده است و از آنجایی که در بحث کیفیت، اقلیم مد نظر قرار می‌گیرد انتظار می‌رود سال آینده بیش از ۹۰ درصد گندم استان با قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شود.

امانزاده تاکید کرد: کیفیت گندم استان گلستان بر کسی پوشیده نیست و تاکید بر قیمت گذاری بر اساس کیفیت برای تشویق کشاورزان برای کشت این محصول استراتژیک است.