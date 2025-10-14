با هدف ارتقای سطح آمادگی و ارزیابی توان عملیاتی، رزمایش تمرینی تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی برگزار شد.

ارزیابی میزان آمادگی و توان عملیاتی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رزمایش با حضور و نظارت مجتبی نجفی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت، معاونین و اعضای تیم واکنش سریع در محل شرکت برگزار گردید.

هدف از اجرای این رزمایش، آماده‌سازی نیرو‌ها و ارزیابی توان عملیاتی تیم واکنش سریع شرکت پیش از برگزاری مانور سراسری استقرار تیم‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور است که طی هفته‌های آتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد.

در جریان این برنامه، اجرای مانور به‌صورت زنده و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی توسط دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در حاشیه مانور، ضمن قدردانی از تلاش اعضای تیم واکنش سریع، بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی نیروها، افزایش هماهنگی بین واحد‌های عملیاتی و آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط اضطراری در حوزه آب و فاضلاب استان تأکید کرد.