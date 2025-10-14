پخش زنده
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) گفت: مطابق آنچه بهتازگی در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده، سهم ادارات دولتی از تامین برق از طریق تجدیدپذیرها، از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طرزطلب روز سهشنبه در حاشیه هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی ایران افزود: بخش اداری و صنعت در احداث نیروگاه خورشیدی عملکرد مطلوبی ندارند و آن طور که انتظار میرفت و اعلام شده بود، خیلی خوب به بحث احداث نیروگاه خورشیدی ورود نکردهاند.
وی ادامهداد: بخش صنعت نیز عملکرد خوبی ندارد و طبق قانون مانع زدایی از صنعت برق، تا آخر امسال برای احداث نیروگاه فرصت داشتند.
معاون وزیر نیرو خاطرنشانکرد: سال آینده اگر محدودیتی برای برق ایجاد شود این محدودیت برای صنایع و بخش اداری بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: توصیه میکنم به بخش اداری و صنعت به سمت احداث نیروگاه خورشیدی، بادی و باطری بروند و برق خود را تامین کنند. اینکه اینها منتظر بمانند، دیگران اقدام کنند به ضرر خود آنها تمام میشود.
رئیس ساتبا خاطرنشان کرد: عزم ما در وهله نخست،تأمین نیاز خانگی است و باید بتوانیم با قیمت مناسب اقدام به ساخت کنیم. صنایع و بخش اداری اولویت ما نیست و آنها باید خود اقدام کنند.
وی به مجوزی که از شورای اقتصاد دریافت شده، اشاره کرد و گفت: به ما اجازه داده شده که یکهزار مگاوات بر روی پشت بامهای مردم اجرا شود.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: بهتازگی فراخوانی صادر شده تا کسانی که علاقهمند هستند به صورت تجمیعی مراجعه کنند تا تسهیلات در اختیارشان گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: هزینهها و کیفیت تجهیزات توسط ساتبا کنترل میشود و تلاش بر این است که قیمت بسته به نیاز مشترک بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد.
معاون وزیر نیرو گفت: البته این در رابطه با نیروگاههای پنج کیلوواتی است بیشتر از این میزان قیمت افزایش خواهد یافت و نیز باتری و نوع هیبریدی هزینهها را بالاتر خواهد برد.
طرزطلب از شرکت چند بانک در این فراخوان خبر داد که ساتبا تسهیلات صندوق توسعه ملی را در اختیار آنها قرار میدهد تا به واردات تجهیزات پرداخته و به شکلی در اختیار مردم قرار دهند.
وی ادامه داد: ما نیز بر همه فرایند نظارت خواهیم کرد تا تجهیزات با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
منبع: ایرنا