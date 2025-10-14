مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق: استان مرکزی در حال حاضر رتبه نخست کشور در تولید واقعی انرژی خورشیدی را به خود اختصاص داده است. این موفقیت، با وجود جایگاه اسمی چهارم استان از نظر قدرت نصب شده، ناشی از بهره‌وری بالای نیروگاه‌های خورشیدی در استان به دلیل شرایط اقلیمی مناسب (خنکی هوا، زاویه تابش و ارتفاع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، استان مرکزی برای سال اول، برنامه‌ریزی برای تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را در دست اجرا دارد. نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی بیش از ۱۵ درصد از تولید واقعی انرژی خورشیدی کشور را تأمین می‌کنند، در حالی که سهم اسمی آنها ۱۳ درصد است.

محمودی افزود: با افتتاح یک نیروگاه ۱۴ مگاواتی، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه سراسری در استان به ۲۳۱ مگاوات رسید.

محمودی با اشاره به ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار مگاواتی تولید برق کشور (با توان واقعی ۷۰ هزار مگاوات)، تأکید کرد: ۱۷۷۶ مگاوات از این میزان به بخش خورشیدی اختصاص دارد.

وی همچنین به ظرفیت بالای شبکه‌های انتقال و توزیع استان مرکزی (بیش از ۷۲۰۰ مگاوات) به عنوان یک مزیت زیرساختی برای توسعه نیروگاه‌ها اشاره کرد.