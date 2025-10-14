پخش زنده
چهارمین شورای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه دانشآموزی همدان با تأکید بر استمرار طرح قاضی در مدرسه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیسکل دادگستری استان همدان در این مراسم همدان با اشاره به کسب رتبه پنجم استان همدان در اجرای طرح قاضی در مدرسه گفت: امسال هم ادامه این طرح در مدارس متوسطه اول و دوم در دستور کار قرار دارد.
محمدیمهر با تأکید بر نقش آموزش در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: ۱۴۰ کارگاه قاضی مدرسه در سال تحصیلی گذشته اجرا شد.
او تصریح کرد: ۵۶ قاضی استان همدان در این کارگاهها شرکت کردند و بیش از ۵ هزار و ۸۷۲ نفر از دانشآموزان، مربیان و مدیران مدارس از آموزشهای حقوقی و اجتماعی این طرح بهرهمند شدند.
رئیسکل دادگستری استان همدان گفت: در سال تحصیلی جدید هم ۶۰ کارگاه برای مدارس متوسطه اول و ۴۰ کارگاه برای مدارس متوسطه دوم برگزار خواهد شد تا آگاهی حقوقی دانشآموزان تقویت شود.
دادستان عمومی و انقلاب همدان هم با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا در قبال کودکان و نوجوانان گفت: ظرفیتهای متعددی در دادستانی از جمله دفتر حمایت از زنان و خانواده و معاونت امور دادسراها در حوزه اطفال و نوجوانان فعال است که نگاه آنها کاملاً اصلاحی و حمایتی است، نه کیفری.
عباس نجفی افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نیز تکالیف روشنی برای دستگاههای اجرایی مشخص کرده که باید بهطور دقیق برای مدیران و مربیان مدارس تبیین شود تا در مواجهه با آسیبهای دانشآموزی دچار سردرگمی نشوند.
در پایان این نشست، از قضات، مدیران و مربیانی که بیشترین همکاری را در اجرای طرح قاضی در مدرسه داشتند با حضور رئیسکل دادگستری استان همدان قدردانی شد.