موضوع این هفته برنامه (اکینچی لر ) صدا وسیمای آذربایجان غربی به کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صداوسیمای آذربایجان غربی با پخش برنامه «اکینچی لر» به بازوی سوم کشاورزان استان تبدیل شده است. در برنامه این هفته اکینچی لر که چهارشنبه، ۲۳ مهر پخش میشود، به موضوع مهم کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی پرداخته خواهد شد.
برنامه اکینچی لر برای اینکه نشان دهد همواره در کنار کشاورزان است، به همراه کارشناسان برنامه با سفر به مناطق مختلف استان، خارج از استودیو ضبط و پخش میشود. در این قسمت از برنامه نیز همچون سنوات گذشته کارشناسان برنامه در کنار باغات و کشاورزان حضور یافته و با همراهی کشاورزان به کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی میپردازد.
در برنامه چهارشنبه ۲۳ مهر؛ دکتر امیر رحیمی، مجری کارشناس برنامه در سه بخش جداگانه با کارشناسان برنامه دکتر فرخ اسدزاده و دکتر هادی علیپور از هیات علمی دانشگاه و دکتر محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به گفتوگو میپردازد.
گفتوگو با کشاورزان و جویا شدن نظر آنان در مورداستفاده از فناوریهای هستهای در کشاورزی نوین، مزایا و حدومرز آن؛ میانبرنامه این هفته اکینچی لر را شامل میشود.
برنامه کشاورزی محور اکینچی لر به تهیهکنندگی علی مولا پرست چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ و بازپخش آن جمعهها ساعت ۱۸:۱۵ به مدت ۳۰ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.