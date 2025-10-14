به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مجید کوهی در حاشیه بازدید از محل رانش زمین در پیاده‌راهی در ماسوله گفت: در پی رانش پیاده‌راه در شهر تاریخی ماسوله هیچگونه آسیبی به بنا‌های تاریخی مجاور این حادثه وارد نشده و این حادثه هیچگونه تاثیری در روند صدور پرونده جهانی ماسوله ندارد و فرآیند بازسازی معبر با نظارت میراث و بر اساس قوانین در حال انجام است.

وی افزود : نشت آب شهری، لایه‌های زیرین معبر را به مرور زمان سست کرده و در نهایت منجر به رانش پیاده رو به طول ۱۰ و عرض ۳ متر شده و صاحب ملک هم در حال بازسازی معبر با گابیون بندی و دیواره چینی پلکانی است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت : مسیر عبور و مرور عابران در این معبر تا اطلاع بعدی مسدود است.