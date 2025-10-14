پخش زنده
امروز: -
فیلمهای «ایایران»، «ناخدا خورشید» و «آخرین سامورایی»، مستند «دشمنتو قورت بده» و فیلم مستند «آینهدار»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش درپی درگذشت ناصر تقوایی هنرمند برجسته و کارگردان صاحب سبک سینمای ایران، فیلمهای «ایایران» و «ناخدا خورشید» را پخش میکند.
فیلم «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، امروز ساعت ۱۷، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: در بحبوحهی انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله میرود و مردم را آزار میدهد! او برای آنکه منطقهی تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی اعلام میکند. کسبهی بازار، معلمها و دانشآموزان مدرسه با او مقابله میکنند. همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانهی ارتقای درجهی مکوندی در آن برپا است، هجوم میبرند و بساطش را بههم میریزند.
در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلامحسین نقشینه نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی ناصر تقوایی، هم چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۷، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو میدهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده میشود. دلالی به نام فرحان که میخواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر میشود. او با ناخدا خورشید تماس میگیرد. ناخدا که احتمال میدهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری میکند و چند مرد را به آن سوی آب میرساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان میخواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده میشود. تبعیدیها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را میکشند و…
داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «آخرین سامورایی»، به کارگردانی ادوارد زوئیک، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعتهای ۵ صبح و ۱۵ ظهر،بازپخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است افسری آمریکایی که از زندگی و اعمال خود به غایت گریزان است و برای رهایی از این خستگی ماموریتی برای مقابله با ساموراییها را قبول میکند تا به آموزش ارتش ژاپن بپردازد. در این میان در نبردی بین ارتش ژاپن و سامورایی ها، کاپتان اتان الگرن به اسارت جنگجویان بومی ژاپن در میآید و در این بین با فرهنگ و طرز فکر آنها آشنا شده و...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کن واتانابه، تام کروز، ویلیام آترتون و چاد لیندبرگ را نام برد.
«آخرین سامورایی»، پس از حضور در جشنوارههای بین المللی متعدد موفق شد برنده ۲۰ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم سال و بهترین فیلم باکس آفیس شده و نامزد دریافت ۶۷ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها میتوان به نامزدی ۴ جایزه اسکار، ۳ جایزه گلدن گلوب و ۵ جایزه ساترن اشاره کرد.
مجموعه مستند «دشمنتو قورت بده»، با اجرای ارسلان قاسمی، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش میشود.
مجموعه مستند «دشمنتو قورت بده» به کارگردانی محمد خزلی و تهیهکنندگی میثم محمدحسنی به معرفی سلاحهای ایرانی و فناوریهای دفاعی بومی میپردازد و اولین بار، همزمان با تشدید تهدیدهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه کشور پخش شده بود.
این مجموعه در قالبی متفاوت و با اجرا و روایت ارسلان قاسمی، تلاشی است برای آشنا ساختن نسل جوان کشور با قدرت نیروهای مسلح ایران زمین.
فیلم مستند «آینهدار»، امشب ساعت ۲۱، ازشبکه مستند پخش می شود.
این فیلم مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی پویان کاظمی، به روایت بخشی از تاریخ شهر شیراز در دورهی مشروطه میپردازد.