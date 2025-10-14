پخش زنده
۸۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیرمجاز از یک واحد صنفی در سبزوار کشف ومعدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در جریان گشت مشترک شبکه دامپزشکی سبزوار با نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مدیریت جهاد کشاورزی و پلیس اماکن، ماموران به یک واحد مرغ فروشی که بهصورت غیرمجاز اقدام به قطعهبندی گوشت میکرد، مشکوک شدند.
دکتر برات الله زیدآبادی افزود: دربازرسی از این محل با هماهنگی مقام دادستانی، ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قطعه بندی شده غیرمجاز کشف و توقیف شد.
رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار با بیان اینکه واحد متخلف مهر و موم شد، بیان کرد: دامپزشکی در راستای تامین سلامت عمومی جامعه با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه نگهداری، قطعه بندی و عرضه فرآورده های خام دامی بدون مجوز قانونی، قاطعانه برخورد می کند.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد، یکی از قطب های دامپروری و تولید گوشت قرمز و سفید در خراسان رضوی است.
این شهرستان دارای ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، ۱۳ هزار رأس دام سنگین و سه هزار نفر شتر است.