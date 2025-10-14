برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های تربیتی و اجتماعی دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تقویت همکاری با سپاه برای ارتقای برنامههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دانشآموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی در دیدار با جانشین سپاه فتح استان، با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند مأموریتهای خود را بهطور کامل انجام دهد، تأکید کرد: تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی بدون همافزایی و تعامل نهادهای مؤثر از جمله سپاه امکانپذیر نیست. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: در شرایط امروز جامعه، پرداختن به مسائل تربیتی، فرهنگی و هویتی دانشآموزان بیش از گذشته اهمیت دارد و سپاه پاسداران با ظرفیتهای گسترده انسانی و فرهنگی میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. وی ضمن ابراز امیدواری از استمرار تعاملات میان آموزش و پرورش و سپاه افزود: با همدلی و همکاری مشترک میتوان آیندهای روشنتر برای نسل نوجوان و جوان استان رقم زد و گامهای مؤثرتری در مسیر رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت برداشت. جانشین سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، هم گفت: سپاه و بسیج دانشآموزی، با استفاده از ظرفیتهای سختافزاری، نرمافزاری و فرهنگی، آمادگی دارند در راستای تقویت فعالیتهای آموزشی و تربیتی استان، به ویژه در حوزههای فرهنگی و دانشآموزی، همکاری و همافزایی کنند. سرهنگ برومندزاده افزود: تعاملات نزدیک و سازنده بین سپاه و آموزش و پرورش در دو سال اخیر، زمینهساز پیشرفت و کاهش حاشیهها در اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی بوده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.