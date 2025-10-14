پخش زنده
انسولین دیابتیها و داروهای بیماران CF به میزان کافی در داروخانههای مشهد موجود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین انسولین بیماران دیابتی وجود ندارد و توزیع واکسن آنفلوآنزای هلندی و فرانسوی نیز بهصورت گسترده در حال انجام است.
علیاصغر اسماعیلزاده افزود: داروهای بیماران مبتلا به CF شامل چند قلم اصلی است که مهمترین آن کرئون (Creon) و سایر داروهای مصرفی این بیماران شامل نبولایزر، هایپرسالین، توبرامایسین، اورسوبیل، الکساکفتور، تزاکفتور و ایواکفتور است.
وی افزود: اگرچه میزان داروهای موجود برای بیماران CF در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز سالانه را پوشش میدهد، اما تمام داروهای مورد نیاز این بیماران در دو داروخانه منتخب در دسترس است.
اسماعیلزاده اضافه کرد: تنها کمبود موجود مربوط به قرص کرئون است که یک کمبود در سطح ملی محسوب میشود و پیگیریهای لازم از طریق سازمان غذا و دارو برای رفع آن در حال انجام است.
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه تصریح کرد: قرص ویتامین K بیماران CF نیز ر دو سال اخیر در کشور توزیع نشده است، اما نوع تزریقی آن در دسترس است و بر اساس تشخیص پزشک، میتواند جایگزین داروی خوراکی شود.
دکتر اسماعیلزاده درباره وضعیت واکسنهای آنفلوآنزا گفت: تاکنون ۶۵ هزار دُز واکسن آنفلوآنزای هلندی و ۷ هزار دُز فرانسوی در داروخانههای سطح شهر توزیع شده و در مجموع ۷۲ هزار دُز واکسن در اختیار بیماران و متقاضیان قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شد که از این تعداد، ۲۰۰ هزار دُز به معاونتهای بهداشت و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اختصاص یافت و ۱۳۰ هزار دُز دیگر نیز از طریق شرکتهای پخش دارو در داروخانهها توزیع شد.
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه با اشاره به وضعیت مطلوب داروی بیماران دیابتی افزود: در حال حاضر انواع انسولینهای نوومیکس، نوورپید، لانتوس، گلولیزین و دیگر انواع آن به میزان کافی موجود است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
او ادامه داد: تنها کمبود مربوط به انسولین لومیر است که با توجه به توقف تولید شرکت سازنده، احتمالاً از سبد دارویی کشور حذف میشود و جایگزینهای آن در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.
اسماعیلزاده همچنین درباره تجهیزات تزریق گفت: در خصوص سرسوزنهای انسولین نیز کمبودی وجود ندارد و انواع مختلف آن در کشور تولید و در داروخانهها عرضه میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات دارویی، میتوانند با شماره تلفن ۱۹۰ تماس بگیرند. این سامانه ضمن پاسخگویی به سؤالات دارویی، آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردم در حوزه دارو نیز هست.