به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی در حاشیه بازدید از واحدهای ۶ گانه آتش نشانی و خدمات ایمنی این شهرداری گفت: بر اساس برآوردهای به عمل آمده توسط کارشناسان حوزه امداد و نجات شهرداری و مشاورین متخصص در این زمینه، فازهای مختلف شهر پردیس نیازمند ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی است که تاکنون ۶ ایستگاه احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین هفتمین مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پردیس مراحل احداث خود را آغاز کرده و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رضایی با اشاره به مشخصات فیزیکی این مرکز افزود: این مرکز در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و زیربنای ۶۵۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد وارد مرحله احداث فونداسیون شده است.

شهردار پردیس بر لزوم حفظ و ارتقای آمادگی روانی و ورزیدگی جسمانی آتش‌نشانان تاکید کرد و افزود: اگر آمادگی جسمانی برای دیگر صنوف و اقشار جامعه شاخصی مهم تلقی شود این مهم برای یک آتش نشان امری حیاتی است.

وی ادامه داد: از این رو همه پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پردیس باید سه اصل آمادگی روانی، ورزیدگی جسمانی و بروز رسانی آموزش‌ها در حوزه امداد و نجات را سرلوحه کار خود قرار دهند.