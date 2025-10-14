رئیس کمیته امداد شهر بخش پاتاوه گفت: ۱۰۰ بسته متشکل از نوشت افزار و لباس به همت بنیاد آبشار عاطفه‌ها و کمیته امداد بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، آقای پروانه افزود: ۱۰۰ بسته نوشت افزار، لباس به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان روستا‌های بخش پاتاوه توزیع شد

طاهره تشکری، مدیر بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها استان کهگیلویه و بویراحمد در آئین توزیع نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند بخش پاتاوه هم گفت:همه شهرستان‌های استان تحت پوشش این طرح قرار دارند.