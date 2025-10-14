پخش زنده
امروز: -
برنامه «آرمان»، با بررسی فعالیت فعالان قرآنی استان فارس، «مثبت آموزش»، با موضوع پژوهشهای کاربردی و مدلهای آموزشی موفق در مدارس و فصل جدید «فوتبال ۱۲۰»، از شبکههای قرآن، آموزش و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با پویش «ایرانِ جان – فارسِ ایران»، ویژهبرنامه «آرمان» با موضوع «دغدغهها، چالشها و ظرفیتهای فعالان قرآنی استان فارس»، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.
ویژه برنامه «آرمان»، با هدف معرفی الگوهای موفق فعالیت قرآنی در فارس، جمعه ۲۵ مهر ساعت ۲۱، بهصورت زنده پخش میشود.
این برنامه با هدف بررسی وضعیت فعالیتهای مردمی قرآن در فارس، نقش مؤسسات و تشکلهای قرآنی در گسترش فرهنگ تلاوت و تدبر، و تبیین پیوند میان معارف قرآنی با هویت فرهنگی این استان برگزار میشود.
گفتوگو با چهرههای شاخص قرآنی فارس و گزارشهایی از شهرهای مختلف استان درباره ظرفیتهای قرآنی، حضور جوانان در عرصه آموزش و تبلیغ قرآن، و ابتکارات قرآنی در بستر رسانه و هنر از بخشهای متنوع این برنامه است.
برنامه امروز «مثبت آموزش»، فرصتی تازه برای نمایش دستاوردهای علمی، پژوهشی و مهارتی دانشآموزان و معلمان نوآور؛ از طراحی عضلات پنوماتیکی تا آموزش خودامدادی و موفقیت در جشنوارههای کشوری است.
این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می شود. این قسمت با محور معرفی معلمان و دانشآموزان نوآور، پژوهشهای کاربردی، و مدلهای آموزشی موفق در مدارس همراه است.
در این برنامه، زهره یوسفی، دبیر آموزش و پرورش، و دانشآموزان منتخب جشنوارههای پژوهشی و دانش آموزی از جمله سارینا نصرتی، رامیا رهجو، نیکی ابطحی، به همراه ارتباط تلفنی با مهین سیفی هنرآموز هنرستان و برگزیده جشنواره «الف تا»، حضور خواهند داشت.
از جمله موضوعات این برنامه میتوان به معرفی معلم برگزیده بهعنوان مبدع سبک تدریس کارآمد، ارائه پژوهشهایی نظیر طراحی عضلات پنوماتیک و زیستشناسی کاربردی، و همچنین بررسی اهمیت آموزش خودامدادی و دگرامدادی در مدارس اشاره کرد.
در بخشی دیگر، برنامه از طریق ارتباط زنده تصویری با استان فارس، فعالیتها و دستاوردهای دانشآموزان این استان را در حوزه آموزش مهارتمحور به تصویر خواهد کشید.
فصل جدید «فوتبال ۱۲۰»، به اتفاقات و حواشی جذاب رقابت لیگهای معتبر جهانی در ایام برگزاری مسابقات باشگاهی و به تحلیل رویدادهای مرتبط با بازیهای معتبر اروپایی میپردازد.
در سری جدید این برنامه ترکیبی زنده و ضبطی، با بخش های مختلف ورزشی «مرور هفته» و «سوژه هفته»، به تحلیل مهمترین مسابقات و رویدادهای فوتبالی در هفته اخیر پرداخته میشود. بخش «خارج از دید»، به عملکرد بازیکنان مطرح در تیمهای ناشناخته میپردازد و در بخش «لژیونرها»، عملکرد بازیکنان ایرانی که در تیمهای خارجی بازی میکنند بررسی میشود. «داستان یک بازی»، بخش دیگر این برنامه فوتبالی است که به مهمترین بازی هفته به شکلی کامل به همراه مصاحبهها و گفتوگو با کارشناسان و مربیان دنبال میشود.
فصل جدید «فوتبال ۱۲۰»، به تهیه کنندگی پویا خسروی و اجرای حافظ کاظم زاده در ۳۵ قسمت ۹۵ دقیقهای هر هفته پنج شنبه شبها ساعت ۲۲، از شبکه ورزش پخش میشود.