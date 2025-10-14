پخش زنده
همزمان با فرارسیدن هفته استاندارد و در راستای تحقق اهداف فرهنگسازی و ترویج مفاهیم کیفیت در جامعه، اداره کل استاندارد خوزستان ، طرح سفیران استاندارد را در مدارس منتخب استان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این طرح که همزمان با هفته استاندارد برگزار گردید، کارشناسان ادارهکل با حضور در مدارس منتخب، ضمن ارائه آموزشهای ترویجی در زمینه استاندارد کالا، خدمات و ایمنی مصرفکننده، دانشآموزان را به عنوان سفیران استاندارد معرفی و آنان را با مسئولیتهای اجتماعی در ترویج فرهنگ کیفیت و ایمنی آشنا کردند.
دانشآموزان سرمایه اجتماعی امروز و تصمیمسازان فردای جامعهاند، طرح سفیران استاندارد میکوشد مفاهیم کلیدی همچون نشان استاندارد، شیوه تشخیص کالای استاندارد، ایمنی مصرف و مسئولیتپذیری اجتماعی را به زبان ساده و در قالبهای جذاب به آنان منتقل کند.
این اداره کل از مدیران مدارس، معلمان و اولیای گرامی دعوت میکند با مشارکت فعال در این طرح، در ارتقای سطح ایمنی و کیفیت زندگی جامعه سهیم باشند.