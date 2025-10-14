به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند در بازدید از خانه‌های ایثار بافت تاریخی بیرجند گفت: خانه‌های ایثار با هدف ایجاد مراکز اشتغال پایدار برای فعالان صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در بافت‌های تاریخی با همت شهرداری بیرجند ایجاد می‌شوند.

یونسی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۰ خانه قدیمی توسط شهرداری بیرجند خریداری شده و با همت هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی باززنده‌سازی شده و به مراکز تولید صنایع‌دستی تبدیل شده‌اند.

به گفته وی در نظر داریم با موافقت شورای اسلامی شهر بیرجند نسبت‌به اجرای این طرح به تعداد ۳۰ خانه اقدام کنیم تا علاوه‌بر ایجاد اشتغال باعث رونق گرفتن بافت‌های شهری که کم‌وبیش خالی‌ازسکنه شده‌اند شویم.

یونسی گفت: ایجاد این خانه‌ها در محلات باعث توسعه صنعت گردشگری و ایجاد امنیت می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی هم در این بازدید با قدردانی از فعالیت‌های ارزنده شهرداری بیرجند در جهت رونق صنایع‌دستی گفت: ما آمادگی داریم نسبت‌به صدور مجوز‌های کارگاهی و آموزشی و همچنین ارائه تسهیلات برای رونق این کارگاه‌ها اقدام کنیم.

فولادی گفت: این هنرمندان می‌توانند در نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌دستی کشور نسبت‌به معرفی مجموعه خود و فروش محصولاتشان برنامه‌ریزی و اقدام کنند.