به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت بازرگانی چین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در واکنش به اقدام آمریکا در مورد بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین، اقدامات متقابلی را علیه پنج شرکت تابعه آمریکایی شرکت "هانوا اوشن" اعمال می‌کند و این اقدامات از امروز ۲۲ مهر ماه (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) لازم‌الاجرا خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: اقدمات آمریکا علیه بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین، به طور جدی قوانین بین‌المللی و هنجار‌های اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل را نقض کرده و به حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی آسیب جدی رسانده است و شرکت "هانوا اوشن" در اقدامات دولت آمریکا علیه منافع چین همکاری و حمایت کرده که این امر حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای چین را به خطر انداخته است.

براساس اعلام وزارت بازرگانی چین مطابق با مفاد مربوط به قانون ضد تحریم‌های خارجی جمهوری خلق چین، این کشور تصمیم گرفته است، پنج شرکت تابعه آمریکایی را به فهرست اقدامات متقابل اضافه کند و اقدامات متقابل شامل ممنوعیت سازمان‌ها و افراد مرتبط در داخل خاک چین از انجام معاملات، همکاری‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با آنها را اجرا کند.