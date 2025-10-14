با هدف ساماندهی فعالیت‌های صیادی و صیانت از ذخایر آبزیان، روند واگذاری رودخانه‌های جنوب آذربایجان غربی به صیادان محلی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ساماندهی فعالیت‌های صیادی و صیانت از ذخایر آبزیان، جلسه هماهنگی واگذاری رودخانه‌های جنوب آذربایجان غربی به صیادان محلی با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل و جمعی از مسئولان و کارشناسان استانی و شهرستانی در مهاباد برگزار شد.

این نشست با حضور علیرضا سیدقریشی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، و رؤسای ادارات مرتبط در شهرستان‌های جنوبی استان برگزار و راهکار‌های اجرایی واگذاری مسیر‌های مشخص‌شده رودخانه‌ها به صیادان محلی بررسی شد.

علیرضا سیدقریشی در این نشست گفت: واگذاری رودخانه‌ها به صیادان محلی اقدامی در جهت مدیریت پایدار منابع آبزی و جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه است. این طرح با هدف صیانت از ذخایر بومی، حفظ زیستگاه‌ها و ساماندهی فعالیت‌های صیادی اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری صیادان محلی، نظارت مستمر کارشناسان محیط زیست و رعایت دقیق ضوابط فنی و حفاظتی است.

در ادامه، فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد نیز گفت: در فرآیند واگذاری، بومی بودن متقاضی، نداشتن سابقه تخلفات زیست‌محیطی و رعایت ضوابط فنی صید از معیار‌های اصلی انتخاب صیادان واجد شرایط خواهد بود.