به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش با بیان اینکه ارزش بسته‌های پستی ارسالی از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان به خارج از کشور در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار و ۵۳۱ دلار بوده است گفت: وزن این تعداد بسته پستی ۲ هزار و ۴۴۰ کیلو‌گرم بوده است.

وی عمده کالا‌های ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه را روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد.