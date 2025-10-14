پخش زنده
ناظر گمرکات استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست امسال ۳۰۰ بسته پستی از گمرک امانات پستی استان به خارج از کشور ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش با بیان اینکه ارزش بستههای پستی ارسالی از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان به خارج از کشور در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار و ۵۳۱ دلار بوده است گفت: وزن این تعداد بسته پستی ۲ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم بوده است.
وی عمده کالاهای ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه را روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد.