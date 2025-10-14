به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: کارشناسان پایش این اداره با همراهی کارشناسان آزمایشگاه معتمد از واحد‌های تولید آسفالت، ایزوگام، شن و ماسه و یک واحد پوکه معدنی در شهرک آسفالت ارومیه بازدید و نمونه‌برداری کردند.

مختار خانی افزود: مدیران کلیه واحد‌های صنعتی ملزم به ارائه گزارش خوداظهاری در پایش توسط آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست می‌باشند.

در صورتی‌که نتایج نمونه‌برداری‌ها مغایر با استاندارد‌های قابل قبول سازمان حفاطت محیط زیست باشد اخطاریه‌ای برای رفع آلایندگی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شود و در صورت تداوم آلایندگی پرونده واحد جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.