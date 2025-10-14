به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول واحد آسفالت شهرداری همدان با اشاره به ۶۰ هزار تن آسفالت ریزی، ۷۰ هزار متر مربع عملیات تراش آسفالت و ۳۰۰ هزار متر درزگیری در معابر شهر همدان، گفت: ۱۶ درصد از این میزان آسفالت ریزی در منطقه یک، ۲۸ درصد در منطقه دو، ۲۸ درصد در منطقه سه و ۳۱ درصد در منطقه چهار بوده است.

حامد انجمنیان با اشاره به اینکه ۱۱ هزار تن از آسفالت بازیافتی در معابر فرعی و درجه ۲ همدان ریخته شده است، افزود: در معابر اصلی از آسفالت گرم استفاده می‌شود.

او تصریح کرد: از امشب عملیات تراش آسفالت در چارباغ‌های امام خمینی، سردار همدانی، خواجه رشید و فلسطین، میدان فردوسی و فلسطین و چهارراه تختی آغاز می‌شود.

مسئول واحد آسفالت شهرداری همدان با قدردانی از همکاری مردم در اجرای طرح آسفالت ریزی معابر، گفت: اجرای این طرح در معابر مختلف یکی دو روز زودتر به مردم اطلاع رسانی می‌شود، اما در برخی مناطق توقف خودرو‌ها در محل آسفالت ریزی و مراجعه دوباره دستگاه‌های آسفالت ریزی، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت کار می‌شود.

حامد انجمنیان با اشاره به اینکه ناهمسطح بودن دریچه ها، کیفیت کار را پایین می‌آورد، افزود: با موافقت شورای شهر، با اینکه همسطح سازی دریچه‌ها بر عهده شرکت‌ها و ادارات خدمات رسان است، این مسئولیت را هم شهرداری برعهده گرفته است.