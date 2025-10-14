پخش زنده
ذرت علوفهای از ۸۰۰ هکتار مزارع کازرون برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: تاکنون کشاورزان این شهرستان ۴۴ هزار تن ذرت علوفهای را از ۸۰۰ هکتار مزارع خود به صورت مکانیزه برداشت کردهاند.
فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اوایل آذرماه ادامه دارد افزود: سطح زیر کشت ذرت در کازرون، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که عمده آن به کشت ذرت علوفهای اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: ارقام ذرت کشت شده در کازرون شامل ۷۰۴، ۷۰۳، ۶۷۸، سیمون، بیوتک ۶۴۷۰، دراخما، والبوم، گلادیوس و امریکن ژنتیکس است.
آقایی گفت: در سال زراعی جاری سه طرح آرایش کشت ۱۴۰سانتی متری ذرت، کشت مستقیم و انتخاب ارقام مشارکتی در بخشهای مرکزی و جره و بالاده انجام شده است.
وی افزود: ذرت علوفهای تولید شده علاوه بر تامین سه هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استانها و شهرستانها نیز ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری تیپ تجهیز میکنند که در افزایش عملکرد محصول نیز تاثیر خواهد داشت.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.