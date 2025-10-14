دمای هوای منطقه گرمسیری امامزاده جعفر با پنج درجه کاهش نسبت به ۴۸ ساعت گذشته به ۱۰ درحه سانتیگراد رسید.

وی ادامه داد: همچنین حداقل دمای هوای بامداد امروز در یاسوج ۸.۳ سانتیگراد، سی‌سخت ۸.۷ سانتیگراد، دوگنبدان ۱۶ سانتیگراد، باشت ۲۶، انده ۲۰ سانتیگراد و لیکک ۲۱درجه سانتیگراد گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی استان تاکید کرد: حداکثر دمای هوای شهر‌های مختلف استان در شبانه‌روز گذشته در سی‌سخت ۲۵.۷ سانتیگراد، یاسوج ۲۵.۸ سانتیگراد، دوگنبدان ۳۳.۹ سانتیگراد، دهدشت ۳۳.۴ سانتیگراد، لیکک ۳۲.۶، باشت ۳۳.۵ و لنده ۳۵ درجه سانتیگراد گزارش شد.

بهره‌مند اظهار داشت: حداکثر دمای هوای مناطق گرمسیری و سردسیری استان افزایشی است.

وی تاکید کرد:دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد از روز ۲۲مهر ماه تا ۲۶مهرماه یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.