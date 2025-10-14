دعوت از دانش آموزان و فرهنگیان برای شرکت در پرسش مهر
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانش آموزان و فرهنگیان می توانند پرسشها و آثار خود را در ۱۵ رشته متنوع ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد
، حجت دبیقی از تمامی دانشآموزان و فرهنگیان دعوت کرد تا در بیست و ششمین دوره «پرسش مهر ریاست جمهوری» مشارکت کرده و پرسشها و آثار خود را در ۱۵ رشته متنوع ارسال کنند.
وی گفت: پرسش مهر ریاست جمهوری فرصتی ارزشمند است تا دانشآموزان و فرهنگیان دغدغهها، پیشنهادات و پرسشهای خود را بهطور مستقیم با رئیس جمهور مطرح کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: رشتههای ویژه دانشآموزان و فرهنگیان شامل شعر، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، نقاشی، طراحی، پوستر، عکاسی، خوشنویسی، موشن گرافی، پادکست، ویدئوکست، کاریکاتور، سرود همگانی و سرود گروهی است. همچنین فرهنگیان میتوانند در رشتههای تجربهنگاری، نمایشنامهنویسی و پژوهش کاربردی نیز شرکت کنند.
دبیقی از مدیران مدارس خواست با اطلاعرسانی به دانشآموزان و فرهنگیان، زمینه مشارکت گسترده در این طرح را فراهم کنند و آثار منتخب را به سامانه ثبتنام که متعاقباً اعلام خواهد شد ارسال نمایند.