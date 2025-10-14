به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز سال تحصیلی با برنامه‌های فرهنگی متعدد در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: المپیاد ورزشی دختران در آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

حبیبی در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران گفت: آذرماه المپیاد ورزشی دختران را در تهران داریم و دانشجویان سراسر کشور در این المپیاد شرکت خواهند کرد.

وی از دیگر برنامه‌های فرهنگی خبر داد و افزود: جشنواره فرهنگی هنری سیمرغ با ۷۰ رشته فرهنگی هنری آغاز به کار خواهد کرد و دانشجویان از سراسر کشور در این برنامه به رقابت خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: تمام تلاش خود را کردیم تا خوابگاه‌ها را آماده کنیم. منابعی در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفت و خود دانشگاه‌ها هم از منابع اختصاصی خودشان در تابستان برای آماده کردن خوابگاه‌ها اقدام کرده‌اند.

وی در پایان از آغاز پرداخت وام‌های دانشجویی خبر داد و گفت: صندوق رفاه هم اکنون شروع به وام دادن کرده است از جمله وام خوابگاه‌های متأهلی، وام ازدواج و وام‌های دانشجویی که دانشجویان می‌توانند ثبت‌نام کنند.