پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت از آغاز سال تحصیلی با برنامههای فرهنگی متعدد در دانشگاهها خبر داد و گفت: المپیاد ورزشی دختران آذرماه در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز سال تحصیلی با برنامههای فرهنگی متعدد در دانشگاهها خبر داد و گفت: المپیاد ورزشی دختران در آذرماه در تهران برگزار میشود.
حبیبی در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران گفت: آذرماه المپیاد ورزشی دختران را در تهران داریم و دانشجویان سراسر کشور در این المپیاد شرکت خواهند کرد.
وی از دیگر برنامههای فرهنگی خبر داد و افزود: جشنواره فرهنگی هنری سیمرغ با ۷۰ رشته فرهنگی هنری آغاز به کار خواهد کرد و دانشجویان از سراسر کشور در این برنامه به رقابت خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: تمام تلاش خود را کردیم تا خوابگاهها را آماده کنیم. منابعی در اختیار دانشگاهها قرار گرفت و خود دانشگاهها هم از منابع اختصاصی خودشان در تابستان برای آماده کردن خوابگاهها اقدام کردهاند.
وی در پایان از آغاز پرداخت وامهای دانشجویی خبر داد و گفت: صندوق رفاه هم اکنون شروع به وام دادن کرده است از جمله وام خوابگاههای متأهلی، وام ازدواج و وامهای دانشجویی که دانشجویان میتوانند ثبتنام کنند.