پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان اعلام کرد که ۶ طرح عمرانی آموزشی در استان، با مشارکت مردم و از محل منابع مالیاتی نشاندار شده، در دست اجرا و تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه مشارکت مردم در توسعه زیرساختهای آموزشی استان نشانهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی شهروندان و اعتماد آنها به نظام مالیاتی کشور است، گفت:در راستای تحقق اهداف عدالت آموزشی و توسعه متوازن مناطق مختلف استان، شش طرح عمرانی آموزشی با همراهی و مشارکت مردم و از محل منابع حاصل از نشاندار کردن مالیات تأمین اعتبار شده و مراحل اجرایی و تکمیل طرحها در دست پیگیری است.
وی افزود:این طرح ها عبارتند از:احداث مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه در شهر آرا،ساختمان آموزشی پسران زنجان.مدرسه ۶ کلاسه دوره اول در سهرورد، مدرسه دوره اول متوسطه ۱۲ کلاسه در گلشهر.مدرسه ۶ کلاسه در هزار رود.و مشارکت در احداث مدرسه ۳ کلاسه در توپقره.این اقدامات در راستای توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقاء سطح کیفی آموزش، و رفع کمبودها در مناطق مختلف استان صورت گرفته است.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه مالیات زمانی میتواند نقش موثر خود را ایفا کند که مردم آثار و نتایج آن را در زندگی روزمره و بهبود خدمات عمومی مشاهده کنند، تأکید کرد:تجربه اجرای این طرح ها نشان داد که با شفافسازی محل هزینهکرد مالیات، مردم انگیزه بیشتری برای مشارکت در پرداخت مالیات و همراهی با نظام مالیاتی پیدا میکنند. این اعتماد متقابل سرمایه بزرگی برای حاکمیت و زیرساختهای توسعهای است.
وی ادامه داد:سازمان امور مالیاتی کشور، با درک صحیح از اهمیت آموزش و پرورش بهعنوان پایهایترین رکن توسعه، همواره تلاش کرده است نقش خود را تنها محدود به دریافت مالیات نبیند، بلکه با هدایت منابع مردمی به سمت طرح های زیربنایی و تأثیرگذار، بستر ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی را نیز فراهم کند.
به گفته وی، در طرح هایی که با مشارکت مردمی و منابع نظام مالیاتی به اجرا درآمده، شاهد بهبود رضایت عمومی، افزایش اعتماد به عملکرد دولت و رشد فرهنگ مسئولیتپذیری مالیاتی در بین آحاد جامعه بودهایم.
وی تاکید کرد:همکاری بین مردم، نظام مالیاتی و نهادهای اجرایی ذیربط، مدل موفقی از توسعه مشارکتمحور را رقم زده که میتواند در سایر استانها و بخشهای عمرانی نیز الگو قرار گیرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان خاطرنشان کرد:در شرایطی که کشور نیازمند همافزایی حداکثری میان بخشهای مختلف برای تحقق اهداف توسعهای است، طرح های مشارکتی نظیر این موارد، نشان میدهد که با اعتمادسازی و شفافسازی، میتوان ظرفیتهای پنهان مردمی را فعال کرد و تحولی جدی در روند پیشرفت استان رقم زد.
محمدی گفت:بدون تردید، این طرحها تنها آغاز راهی روشن هستند. ما بر این باوریم که مشارکت مردمی در فرآیندهای مالیاتی نهتنها به تأمین منابع کمک میکند، بلکه موجب افزایش حس تعلق اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی، و شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار میشود. اداره کل امور مالیاتی استان زنجان امیدوار است با تداوم این مسیر، مردم بتوانند نقش خود را در توسعه همهجانبه استان به نحو مطلوب ازین طریق ایفا کنند.