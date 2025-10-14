





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون صدای مرکز فارس گفت: رادیو فارس با شبکه‌های رادیویی سراسری نزدیک به ۲۴ هزار دقیقه و حدود ۴۰۰ ساعت برنامه ، تولید محتوای مشترک داشته است .

حسینی گفت : ۱۲ تیم از شبکه‌های رادیو سراسری به استان فارس آمدند که در قالب برنامه‌های مختلف صبحگاهی، عصرگاهی و برنامه‌های ادبی با برنامه سازان رادیو فارس اجرای مشترک دارند .

در رویداد ایران جان، فارس ایران علاوه بر برنامه سازان رادیویی از روز شنبه ۱۹ مهرماه، عوامل و برنامه سازان تلویزیونی در رسانه ملی هم ظرفیت‌های استان فارس را بر روی آنتن ۱۶۵ شبکه ملی و بین المللی برده اند .

رویداد ایران جان تا جمعه ۲۵ مهرماه با تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و حتی فضای مجازی از فارس ایران ادامه دارد