تجلیل از مقام آوران استانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان کشور
در این جشنواره هنرمندان جوان استان کسری روحانی به بخش نهایی آواز راه پیدا کرد و فرزاد گودرزی زاده مقام دوم آواز را کسب کردند.
امین درخشان با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: جشنواره موسیقی جوان بستری مناسب برای شناسایی استعدادهای نوظهور در عرصه موسیقی کشور است و استان ما نیز با ظرفیتهای هنری خود در این مسیر نقشآفرینی میکند.
درخشان افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حمایت از آموزشگاههای موسیقی و هنرمندان جوان، تلاش دارد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای بومی را فراهم کند و حضور هنرمندان استان در این جشنواره، نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد است.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی موسیقی در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از هنر و هنرمند، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی کشور است.