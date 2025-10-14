برگزاری کارگاه عکس و پوستر شهید «یحیی سنوار » در خرم آباد
مسئول طراحی پوستر حوزه هنری خرم آباد گفت: کارگاه عکس و پوستر به یاد شهید «یحیی سنوار» در حوزه هنری خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول طراحی پوستر حوزه هنری خرم آباد گفت: در پاسداشت یاد و خاطره سربازان مقاومت بویژه شهید سنوار، کارگاه یکروزه عکس و پوستر شهید یحیی سنوار به میزبانی خرم آباد و مشارکت هنرمندانی از استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان و همدان در حوزه هنری خرم آباد برگزار شد.
امید کردی افزود: در خاتمه این کارگاه، آثار برگزیده به منظور شرکت در همایشی کشوری انتخاب خواهند شد.