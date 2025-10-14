پخش زنده
پخش زنده نشست پارلمان رژیم صهیونیستی با حضور رئیسجمهور آمریکا از سوی برخی رسانههای پاکستانی، موجی از اعتراض و خشم را در میان کاربران شبکههای اجتماعی، فعالان مذهبی و چهرههای رسانهای در پاکستان برانگیخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ سناتور «علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین، در بیانیهای شدیداللحن این اقدام را «نقض آشکار اصول سیاست خارجی پاکستان» و «توهین به آرمان فلسطین» دانست.
وی افزود: «پخش زنده نشست پارلمان اسرائیل توسط برخی رسانههای پاکستانی، نشانه سقوط اخلاقی و بی تعهدی حرفهای است و این اقدام آشکارا با هویت ایدئولوژیک پاکستان، دیدگاه بنیانگذار کشور محمدعلی جناح و موضع تاریخی امت اسلامی در تضاد است.
در بیانیه مذکور آمده است: محمد علی جناح بنیانگذار جمهوری اسلامی پاکستان صراحتاً گفته بود «فلسطین سرزمین مسلمانان است و ما سلطه صهیونیستها را هرگز نمیپذیریم. نادیده گرفتن این اصل، خیانت به روح قانون اساسی و آرمانهای ملی است.
وی همچنین از نهاد نظارت بر رسانههای پاکستانی (پیمرا) خواست تا علیه رسانههایی که این پخش را انجام دادهاند، اقدام قانونی کند و این سناتور پاکستانی هشدار داد، اگر در برابر چنین اقداماتی سکوت شود، ملت حق دارد تصور کند که روندی برای عادیسازی روابط با اسرائیل در حال شکلگیری است؛ امری که کاملاً مردود و برخلاف منافع ملی است.
در همین حال، حامد میر روزنامهنگار و مجری سرشناس پاکستانی نیز با ابراز تعجب از این اقدام و سیاست رسانهای جدید برخی شبکهها گفت: پخش مستقیم نشستهای رژیم صهیونیستی از رسانههای داخلی، اقدامی غیرمنتظره است.