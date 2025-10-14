به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، باغستان سنتی قزوین، نگینی ۳ هزار هکتاری است که در گذشته بهترین محصولات مانند پسته و انگور را می‌داده و امروز، محل تجمیع رودخانه‌ها و مانع مهار ریزگرد‌ها و سیلاب‌ها است.

این باغستان به دلیل قدمت و تاب‌آوری در سال ۱۳۹۳ ثبت جهانی یونسکو شد.

در مقابل، باغ ارم شیراز با وسعت ۱۲.۵ هکتار و قدمت ۹۰۰ ساله، به‌دلیل بکر بودن، داشتن متنوع‌ترین گونه‌های گیاهی جنوب کشور و عمارت مرکزی باشکوهش که هنر تخت جمشید و اشعار شوریده شیرازی را نمایش می‌دهد، در سال ۱۳۹۰ به ثبت جهانی رسید.