باغستان قزوین و باغ ارم شیراز سند افتخار سبز ایران
باغستان سنتی قزوین و باغ ارم شیراز هر دو ثبت جهانی یونسکو را در کارنامه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، باغستان سنتی قزوین، نگینی ۳ هزار هکتاری است که در گذشته بهترین محصولات مانند پسته و انگور را میداده و امروز، محل تجمیع رودخانهها و مانع مهار ریزگردها و سیلابها است.
این باغستان به دلیل قدمت و تابآوری در سال ۱۳۹۳ ثبت جهانی یونسکو شد.
در مقابل، باغ ارم شیراز با وسعت ۱۲.۵ هکتار و قدمت ۹۰۰ ساله، بهدلیل بکر بودن، داشتن متنوعترین گونههای گیاهی جنوب کشور و عمارت مرکزی باشکوهش که هنر تخت جمشید و اشعار شوریده شیرازی را نمایش میدهد، در سال ۱۳۹۰ به ثبت جهانی رسید.