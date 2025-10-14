بزرگترین سند تک برگی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان مربوط به پلاک ۱۵۶ مزرعه و قنات غنی آباد بشرویه اخذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مزرعه و قنات مذکور دارای هشت سهم آب و اراضی بوده و از کل اراضی مزرعه و قنات مذکور میزان سه هزار و ۸۰۳ هکتار زمین اعم از مزروعی _باغی _ مسکونی موقوفه است.

از مجموع آب و اراضی مذکور میزان پنج و یک چهارم سهم موقوفه و به شرح ذیل است:

میزان چهار سهم مربوط به موقوفه امیر حسن خان عرب خزیمه (امیر حسنخانی) و میزان یک سهم مربوط به موقوفه محمد حسین احمدی واحد صدقی و یک چهارم سهم مربوط به موقوفه فاضل خان است.