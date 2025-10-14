قهرمان کشتی پیشکسوتان جهان با استقبال مسئولان به گلستان باز گشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم استقبال از شهاب معینی فر قهرمان کشتی پیشکسوتان جهان با حضور تربتی نژاد ریاست اداره ورزش و جوانان ، ابوالفضل محمدآبادی رئیس هئیت کشتی گرگان و جمعی از پیشکسوتان و مربیان کشتی و خانواده اش در میدان بسیج گرگان برگزار شد.

در دو رشته آزاد و فرنگی شهاب معینی فر در گروه بی (B) مسابقات (۴۰-۴۵) سال در وزن ۱۰۰ کیلوگرم شرکت کرد.

در دور اول استراحت دور دوم با حریفی از روسیه که قهرمان پیشین اروپا و نفر اول سال قبل در گروه a بود۳-۲ برنده شد.

دور سوم مقابل حریفی از اکراین ۶-۳ برنده شد.

دور چهارم مسابقات و فینال حریفی از مغولستان بود که با نتیجه ۳-۲ به پایان رسید.