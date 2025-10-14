پخش زنده
درنشستی تخصصی روند اجرای طرح SWAP (تبدیل کابلهای مسی به فیبر نوری ) در مخابرات منطقه آذربایجانغربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در نشستی تخصصی با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، بر استفاده حداکثری از ظرفیت و توان فنی همکاران این منطقه برای اجرای موفق طرح SWAP تأکید کرد.
نشست تخصصی اجرای طرح SWAP شهر ارومیه صبح امروز در اتاق عملیات این طرح و با حضور علی مطهری معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران برگزار شد.
در این نشست بهمن اسمعیلزاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از توان تخصصی همکاران برای پیشبرد و اجرای پروژه SWAP تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف توسعه فیبر نوری در سطح استان خاطرنشان کرد: مخابرات منطقه آذربایجان غربی با بهرهگیری از توان تخصصی همکاران تاکنون فعالیتهای مؤثری را در راستای اجرای این طرح انجام داده است.
همچنین در این جلسه، علی مطهری از تلاشهای مجموعه مخابرات منطقه و توان نیروی متخصص آن برای اجرای طرحهای توسعه فیبر نوری در سطح استان قدردانی کرد.
در طرح سوآپ، با برداشتن کابلهای مسی زیرساخت شهری و خانهها کابلهای فیبرنوری جایگزین آنها میشوند.