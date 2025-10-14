عملیات اجرای شبکه فاضلاب خیابان‌های امام رضا (ع) و شهدای رهنان در محدوده آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آبفای منطقه ۳ اصفهان، هدف از اجرای این عملیات را مدیریت بحران شبکه فاضلاب غرب شهر اصفهان بیان کرد و گفت: در این عملیات ۱۸۰۰ متر با لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر اجرا شد.

مجید مختاری، هزینه اجرای خط انتقال فاضلاب مدیریت بحران غرب اصفهان را ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با اجرای این کلکتور، در صورت بروز حادثه، فاضلاب خیابان اشرفی اصفهانی از محدوده خمینی شهر و خیابان‌های نبوی منش، شریف غربی و شرقی به خیابان‌های عمادسیادت و پروفسور میردامادی انتقال یافته و امکان انجام اقدامات لازم بر روی شبکه‌های فاضلاب را تسهیل کرده و عملیات با سرعت بیشتری می‌شود.

این عملیات از اول خرداد ماه سال جاری آغاز شده بود.