به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت : صلح نمی‌تواند به معنای فراموشی باشد؛ نمی‌تواند به معنای مصونیت از مجازات باشد. کسانی که نقش کلیدی در نسل‌کشی در غزه داشتند، باید در برابر عدالت پاسخگو باشند» پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، این اظهارات را امروز در گفت و گو با یک ایستگاه رادیویی اسپانیایی بعد از برقراری آتش‌بس در غزه بیان کرد.

او که دیروز در مراسم امضای توافق آتش‌بس غزه در مصر حاضر بود، احتمال اعزام نیرو‌های اسپانیایی به غزه به عنوان نیروی حافظ صلح را هم رد نکرد و تأیید کرد که مادرید تحریم تسلیحاتی اسرائیل را تا زمانی که آتش‌بس تثبیت شود و روند به طور قطعی به سمت صلح پیش رود، ادامه خواهد داد.