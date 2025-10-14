رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت حاج حسین مهدیان، از مبارزان خستگی‌ناپذیر انقلاب اسلامی و یار شهیدان مفتح، بهشتی و مطهری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مجاهد نستوه و مبارز خستگی‌ناپذیر، مرحوم حاج حسین مهدیان باعث تأسف و تأثر بسیار گردید.

یار شهیدان مفتح، بهشتی و مطهری که بار‌ها در صحنه‌های مبارزه تا مرز شهادت پیش رفت و در عرصه فرهنگ و نشر شعائر اسلامی و انقلابی خدمات پربرکتی عرضه نمود.

حاج حسین مهدیان از نمونه‌های درخشان انقلابی‌گری در عرصه‌های مختلف بود و الگویی برای جوانان در این روزگار به شمار می‌رفت که هم در زندگی شخصی و هم در زیست اجتماعی از یاران نهضت امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) بود.

هجران این مجاهد انقلابی را به خانواده شریف مهدیان و دوستداران و بستگانشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال، علو درجات را برای ایشان خواستارم.