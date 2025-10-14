مصلای تهران در هفته ملی کودک در جشن شادبوم با محوریت «پرچم بالا» به مناسبت هفته ملی کودک میزبان خانواده‌ها با بازی، آموزش و شادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد یقینی، دبیر جشن شادبوم در برنامه صبحگاهی سلام خبرنگار شبکه خبر گفت:

همزمان با هفته ملی کودک که با محوریت پرچم ایران است، نخستین رویداد شادبوم با عنوان «پرچم بالا» که جشنی مفرح و آموزشی برای کودکان و خانواده‌ها است، برگزار می شود.

آقای یقینی افزود: بیش از ۶۰ غرفه بازی، ۳۰ مجموعه عرضه محصولات کودک و بخش‌های مهارت‌افزایی، رقابتی و تعاملی در این جشن فعالیت می کنند. به گفته او، این جشنواره با هدف تلفیق شادی، آموزش، مهارت‌آموزی و ارتقای حس ملی‌گرایی طراحی شده است.

او ادامه داد: غرفه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی به عرضه محصولات کودک می‌پردازند و ۱۰ بخش تعاملی در این رویداد حضور دارند که فضایی مفرح و آموزنده برای همه گروه‌های سنی از ۳ تا ۹۹ سال فراهم کرده‌اند.

دبیر جشن «پرچم بالا» افزود: در این جشن، خانواده‌ها می‌توانند در کنار فرزندان خود در رقابت‌ها و مسابقات گروهی شرکت کنند، مهارت‌های فردی و تیمی بیاموزند و با مفاهیم ارزشمند ملی از جمله اهمیت پرچم ایران آشنا شوند، طراحی بازی‌ها به گونه‌ای است که هم کودکان به‌صورت انفرادی و هم در کنار خانواده‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

این جشن از از ۲۲ مهر تا ۲ آبان و با ایجاد فضایی لذت‌بخش و آموزنده، به‌ویژه با تمرکز بر آموزش‌های به‌روز مرتبط با کودک و نوجوان در قالب بازی و سرگرمی برگزار می‌شود.