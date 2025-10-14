فعالسازی شیفتهای شبانه برای مدیران دستگاه ها
بازدیدهای سرزده در ساعات شب با هدف تقویت انضباط کاری، ارتقای بهرهوری و افزایش رضایتمندی عمومی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیرکل صمت البرز با اشاره به دستور استاندار البرز برای فعالسازی شیفتهای شبانه مدیران دستگاهها، گفت: در شیفت شب از بیمارستان آرام و ایستگاه ۲۲ آتشنشانی گوهردشت کرج بازدید کرد.
محمدانصاری بر اهمیت تداوم خدماترسانی مطلوب به شهروندان در تمام ساعات شبانهروز گفت: فعال بودن شیفتهای شبانه مدیران برای افزایش نظارت میدانی و تسریع در تصمیمگیریهای مدیریتی است. حضور مدیران در ساعات غیراداری باعث میشود مسائل و نیازهای واقعی دستگاهها از نزدیک شناسایی و برای رفع آنها تصمیمهای دقیقتری اتخاذ شود.
وی با اشاره به لزوم پیگیری میدانی طرح ها و فعالیتهای اقتصادی در تمام ساعات شبانهروز افزود: نظارتهای میدانی مستمر در تمام نواحی استان بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت و اجرای بازدیدهای سرزده در ساعات شب با هدف تقویت انضباط کاری، ارتقای بهرهوری و افزایش رضایتمندی عمومی در دستور کار قرار دارد.