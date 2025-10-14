پخش زنده
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، از آغاز طرح ملی «سهشنبههای مهدوی» در بقاع متبرکه دارای ظرفیت سراسر کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف، حجتالاسلام عادل معاون فرهنگی سازمان اوقاف اعلام کرد: طرح «سه شنبههای مهدوی» با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، تقویت بُعد اجتماعی بقاع متبرکه، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد تجمع امیدآفرین و معنوی در جامعه، اجرا میشود.
حجتالاسلام عادل افزود: روز سهشنبه به توصیه اهل بیت (ع)، یکی از بهترین فرصتها برای حاجتخواهی است، بنابراین این روز برای همدلی مؤمنانه حول محور امام دوازدهم (عج الله تعالی فرجه الشریف) و دعای همگانی برای تعجیل در امر فرج مزین شده است.
* اهداف محوری طرح
وی مهمترین اهداف این طرح را ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار فعال در جامعه، تقویت بُعد اجتماعی و مشارکت عمومی بقاع متبرکه و ترویج فرهنگ نذر مهدوی، پیوند ظرفیت وقف و بقاع متبرکه با آموزههای مهدوی، افزایش مشارکت مردمی در برنامههای امیدآفرین و خدمترسانی اجتماعی و تقویت نقش سازمان اوقاف به عنوان یک مرجع فرهنگی- اجتماعی در حوزه مهدویت برشمرد.
* برنامههای پیشنهادی و اجرای اجتماعی
معاون فرهنگی سازمان اوقاف با بیان جزئیاتی از برنامههای طرح، گفت: در این طرح، هر هفته سهشنبهها با برنامههای متنوعی همچون برگزاری محافل استغاثه و دعا برای فرج، تبیین آموزههای مهدوی در قالب سخنرانیهای کوتاه و اجرای پویش ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عادل تأکید کرد: جنبه اجتماعی این طرح نیز اهمیت بالایی دارد که مردم را به مشارکت در «نذر مهدوی» دعوت میکند.
وی ادامه داد: در کنار فضای معنوی، برنامههای خدماتی و اجتماعی نیز پیشبینی شده است. این برنامهها شامل راهاندازی میزهای خدمت مشاوره خانواده، قرآن و وقف، دعوت از اصناف پزشکان، وکلا و مشاورین برای ارائه خدمات تبرعی و همچنین اجرای طرح یک کار خیر در روز سهشنبه مانند اطعام نیازمندان با مشارکت خیران است.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف اضافه کرد: همچنین، زمینه برای برپایی غرفه پذیرایی توسط مردم با نذر سلامتی امام زمان (علیه السلام) فراهم شده است.
حجتالاسلام عادل بر لزوم همافزایی با مساجد و اعتاب مقدسه برای اجرای همزمان این طرح در سطح ملی و همچنین فعالیت رسانهای و مجازی با هشتگ #سه_شنبه_های_مهدوی برای پوشش گسترده این حرکت ارزشمند مردمی تأکید کرد.